Merksemse schipper wellicht nog weken vast in Nederland

Hoewel het de afgelopen dagen geregend heeft, blijft de droogte nog altijd voor problemen zorgen en dat ook in de scheepvaart. Sinds vorige week maandag liggen 5 binnenvaartschepen vast in de Nederlandse haven van Deventer, waaronder ook het schip van een man uit Merksem. Het waterpeil van de IJssel staat te laag wat zorgt voor een te hoge druk van de sluisdeuren. Zolang het waterpeil niet stijgt, mag geen enkel schip nog in of uit de haven.