De textielindustrie is de op één na meest vervuilende sector ter wereld. Hier wil De Collectie iets aan doen, en jij kan heel simpel helpen: door je kast uit te mesten. Alle kleren, accessoires, schoenen én huishoudtextiel die je niet meer gebruikt kan je op zaterdag 25 mei komen geven in één van de brengpunten van De Collectie. In ruil voor deze gulle actie krijg je een leuke attentie.

Volgens onderzoek van OVAM wordt in Vlaanderen per jaar acht kilogram textiel per inwoner ingezameld. Maar er gaat ook nog steeds acht kilogram per inwoner jaarlijks het restafval in (https://ovam.be/sorteeranalyse-huisvuil). Dat is zonde, want verschillende intiatieven zorgen voor een integrale inzameling van textiel. In Antwerpen kan je bij De Collectie terecht met al je textiel.

De boodschap voor dit weekend is dus heel simpel: mest uw kast uit, en geef wat je niet meer nodig hebt aan De Collectie. Want wees eens eerlijk, hoeveel kleren die in je kast hangen draag je eigenlijk écht? Om gevers te bedanken staat De Collectie deze zaterdag met een leuke verrassing te wachten voor iedereen die textiel komt doneren. En het wordt nog beter: al het gedoneerde textiel wordt op een lokale en sociale manier gesorteerd en verwerkt: je steunt er dus ook nog eens een goed doel mee.

(bericht en foto : De Kringwinkel)