Nieuws Met de camper overnachten op de parking naast de zaak

De provincie Antwerpen gaat kamperen in de Kempen promoten. Zo komen er informatieborden aan 40 campergastverblijven, dat zijn cafés of restaurants waar je met je camper mag blijven overnachten, vaak op de parking of op een veldje naast de zaak.