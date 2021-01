Mobiliteit en Verkeer Met de spoorfiets naar een vaccinatiecentrum

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Inwoners van sommige gemeenten zullen een heel eindje moeten rijden om gevaccineerd te worden. Dat is onder meer zo in enkele gemeenten in het noorden van Antwerpen. Zij moeten voor hun prikje naar het militair domein in Brasschaat.