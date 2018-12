Met de tram of bus het nieuwe jaar in

Tijdens oudejaarsavond en op nieuwjaar zorgt De Lijn voor extra trams en bussen. En met een oudejaarsnacht-ticket reist u bovendien goedkoop, ook op nieuwjaarsdag.

Welke trams en bussen rijden er op oudjaar?

Op oudjaar rijden meerdere trams en bussen de hele nacht in Antwerpen. Sommige lijnen volgen de bestaande trajecten, maar er zijn ook speciale feestbussen. Ook op 1 januari geraakt u met het openbaar vervoer veilig naar uw bestemming en terug thuis.

De tramlijnen die de hele nacht door rijden: 3, 5, 6, 9, 10, 15 en 24. Zij volgen de gewone route, behalve tram 6: die rijdt door naar Hoboken in plaats van terug te keren aan Olympiade. Tram 24 rijdt tot Silsburg.

Buslijn 620 volgt de gewone route. Daarnaast zijn er 8 feestbussen, met specifieke trajecten voor oudejaarsnacht: F2, F5, F8, F10, F12, F13, F14, F15.

Op de website van De Lijn vindt u een volledig overzicht met stopplaatsen, uurregeling en routeplannetjes.

Hoe werkt het ticket?

De Lijn verkoopt speciale feestbiljetten. Deze kosten 4 euro en zijn geldig vanaf 31 december om 18 uur tot 1 januari 2019 om 23.59 uur. U rijdt zo vaak met de tram of bus als u wil.

Dit oudejaarsnachtbiljet is nu te koop in alle winkels van De Lijn en op oudejaarsavond zelf op de tram of bus. Of u kiest voor een sms-oudejaarsticket: stuur EVENT naar het nummer 4884 en u ontvangt een sms-ticket op uw gsm.

Hebt u een abonnement, dan maakt u gratis gebruik van alle extra trams en bussen.

Voor de inwoners van de districten Ekeren, Wilrijk en Berendrecht-Zandvliet-Lillo is er een bijzondere regeling: zij reizen gratis met een sms-oudejaarsticket.

(bron : Stad Antwerpen / De Lijn - Foto : © De Lijn)