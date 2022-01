Met de trein reizen wordt wat duurder

Volgende week voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderhoudswerken uit aan het wegdek op een aantal snelweglocaties in de omgeving van Antwerpen. Er zal gewerkt worden op de E19 in Loenhout, de A12 in Zandvliet, de R1 ter hoogte van Antwerpen-Noord en op de E313 ter hoogte van Antwerpen-Oost. De werken worden ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd om de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden. Op enkele snelweglocaties in en rond Antwerpen zijn herstellingen nodig aan het wegdek. Op deze locaties zal AWV plaatselijk de bovenste laag asfalt van het wegdek vernieuwen. De werken worden volgende week, van maandagavond tot en met zaterdagochtend, uitgevoerd. Omdat de werken ’s avonds en ’s nachts plaatsvinden, blijft de hinder voor het verkeer beperkt. Enkele op- en afritten worden tijdelijk afgesloten.Nacht van maandag 24 op dinsdag 25 januari (20u00 tot 05u00)Maandagnacht starten de werken op de E19 in Loenhout richting Antwerpen. De uitvoegstrook naar de afrit Loenhout (2) wordt vernieuwd over een afstand van ruim 400 meter. Ter hoogte van de werfzone rijdt het verkeer op de E19 over één rijstrook. De afrit Loenhout gaat dicht. Verkeer voor de afrit wordt omgeleid via het complex Brecht en kan daar keren.Nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 januari (20u00 tot 05u00)Dinsdagnacht wordt er gewerkt op de A12 in Zandvliet richting Nederland. De snelweg wordt net na de afrit Zandvliet (11) tijdelijk volledig afgesloten. Verkeer richting Bergen op Zoom wordt via de afrit Zandvliet langs de parallelweg van de A12 geleid en kan even voorbij de grensovergang opnieuw invoegen op de A12. Voor het verkeer op de A12 richting Antwerpen is er geen hinder.Twee nachten: woensdag 26 en donderdag 27 januari (22u30 tot 05u30)De werken op de Antwerpse ring (R1) ter hoogte van Antwerpen-Noord worden gespreid over twee nachten. Op woensdag- en donderdagnacht wordt er gewerkt aan de lus van de R1 naar de A12 richting Bergen op Zoom. Tijdens deze nachten wordt de aansluiting naar de A12 volledig afgesloten. Het verkeer wordt via de E19 doorgestuurd naar het complex Kleine Bareel (5) om daar te keren richting Antwerpen en vervolgens de afslag naar de A12 te nemen.Nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 januari (23u30 tot 08u00)Vrijdagnacht wordt er gewerkt op de aansluiting van de Antwerpse ring (R1) naar de E313/E34 richting Hasselt. Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer over één rijstrook passeren. Verkeer op de ring richting Gent kan niet via complex Antwerpen-Oost naar de E313/E34 en moet doorrijden tot aan het complex Borgerhout (3) om daar te keren. De oprit naar de E313/E34 vanaf de Noordersingel (R10) wordt eveneens afgesloten.Asfalteringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij regenweer en/of koude temperaturen kan de huidige planning nog wijzigen