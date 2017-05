Met de Zoo-app door de dierentuin

De ZOO-app bundelt praktische info met filmpjes, spelletjes en weetjes. Daarnaast lanceerde zowel ZOO Antwerpen als Planckendael gloednieuwe websites voor nog meer bezoekerscomfort.

ZOO Antwerpen heeft een nagelnieuwe app. Zo vind je gemakkelijk je weg, plan je de voedermomenten die je niet wilt missen, speel je tussendoor een spel en vertellen we je allerhande leuke weetjes over onze dieren. Doorheen de tuin vind je foto’s die je kunt scannen met je smartphone om zo nog meer te ontdekken over het dier of het verblijf waar je bij staat. In de Vlindertuin kun je bijvoorbeeld een filmpje van het ontpoppen van een vlinder bekijken of wil je toch nog eens de geboortebeelden van Kai-Mook terugzien? Dat kan bij de Egyptische Tempel.

Nieuwe websites: praktischer dan ooit

De websites van ZOO Antwerpen en Planckendael kregen een complete make-over en bundelen alle info nog compacter en gebruiksvriendelijker. De sites werden volledig aangepast aan de noden van onze bezoekers met alle praktische informatie ter voorbereiding van een bezoek. Met beperkte tekst, talrijke foto’s en filmpjes nemen ZOO Antwerpen en Planckendael je bij de hand voor een rondleiding in het dierenpark.

(bericht en foto : Zoo Antwerpen)