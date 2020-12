Met grote som cash geld onderweg

Dinsdag stelde het wijkteam van de Quinten Matsijslei een controlepost op onder een brug aan de Binnensingel. Het verkeer dat in de richting van de Posthofbrug reed, werd ter hoogte van het station gecontroleerd.

60 voertuigen en 80 inzittenden zijn gecontroleerd. In een van de auto's vond de politie een tas met een grote som cash geld in. De man die de tas bij had, kon geen geloofwaardige uitleg geven over waarom hij zoveel geld in een zak bij had. Het is in beslag genomen en er is een proces-verbaal opgesteld. De verdachte van 38 jaar wordt hierover nog verhoord.

(archieffoto Pixabay)