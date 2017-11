"Met nieuwe wet worden pendelaars NMBS niet meer gegijzeld door stakers"

In werkgeverskringen wordt overwegend positief gereageerd op het goedkeuren van de wet op de gegarandeerde dienstverlening bij het spoor. “In het verleden werden onze werknemers maar al te vaak gegijzeld door stakingsacties bij de NMBS”, merkt Johan Bortier van Unizo op.

Volgens het VBO bevat de wet de nodige evenwichten, NSZ daarentegen had liever gezien dat het alternatief vervoersplan van de NMBS langer dan 24 uur op voorhand zou moeten worden gepubliceerd. “Nu dreigt de pendelaar toch de dupe te blijven”. De werkgeversorganisaties zijn al lang vragende partij voor een gegarandeerde dienstverlening bij het spoor. De vele stakingsacties van de jongste jaren berokkenen de economie veel schade en zorgen soms ook organisatorisch voor problemen op de werkvloer. Daarnaast is mobiliteit voor steeds meer bedrijven een prioriteit.

Door de groeiende files is een betrouwbaar openbaar vervoer een must. “We hebben regelmatig gevraagd dat er werk zou worden gemaakt van een minimale dienstverlening. Het is positief dat dat nu gebeurt”, aldus de waarnemend gedelegeerd bestuurder bij Unizo. “Het is nu cruciaal om de wet goed uit te werken”, met aandacht voor het sociaal overleg binnen de NMBS.

Ook Pieter Timmermans van het VBO vindt het goed dat deze wet goedgekeurd werd. “Daardoor komt men in een evenwichtige situatie bij de NMBS: het stakingsrecht wordt niet gehypothekeerd, maar anderzijds wordt de samenleving ook niet gegijzeld”. De VBO-topman wijst erop dat er geen sprake is van “opvordering’ van werknemers, het recht op staken blijft dus gegarandeerd. De wet biedt daarentegen een oplossing voor de reiziger: die weet nu of zijn trein rijdt. “Als er bovendien een wil is om via constructief sociaal overleg tot oplossingen te komen, zal noch het stakingswapen noch de minimum dienstverlening ooit moeten geactiveerd worden”, hoopt hij.

Voor het NSZ valt de wet dan weer te licht uit. Het feit dat de NMBS pas 24 uur op voorhand een alternatief vervoersplan moet bekendmaken, is volgens de organisatie te laat. “Aangezien werknemers dan pas zullen weten of ze op het werk geraken met de trein of een alternatief, zoals thuiswerk, carpoolen of een dag verlof, moeten zoeken”. NSZ vindt dat alle bedrijven met een publieke dienstverlening bij een staking een zekere service moeten bieden.