Niet lang nadat Jonny Van den Broeck en Shashia Moreau elkaar ontmoetten, was Shashia al dood. Dat werd vanmiddag duidelijk op de tweede dag van het assisenproces in het Antwerpse justitiepaleis. Speurders gaven er toelichting aan de jury over het onderzoek dat gevoerd werd na de dood van Shashia. Zij werd dood teruggevonden in de tuin van Jonny Van den Broeck.