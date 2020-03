"Blind Date, portretten met blikken en blozen" - zo heet de tentoonstelling die vanaf zaterdag te zien is op vier verschillende locaties in Antwerpen. De tentoonstelling toont portretkunst van de vijftiende tot de negentiende eeuw, maar is zeker geen stoffig overzicht. De enscenering was namelijk in handen van modeontwerper Walter Van Beirendonck en de makers van de tentoonstelling hebben er alles aan gedaan om de portretten tot leven te brengen.