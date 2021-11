In de Waagnatie in Antwerpen gaat voor een eerste keer Proeft Boutique van start vandaag. En u hoort ongetwijfeld aan de naam, Proeft Boutique is een eindejaarseditie van Antwerpen Proeft. Het culinaire festival -waar je kan proeven van het werk van sterrenchefs en bekende tv-koppen- is na twee jaar terug met een kleinere, maar extra gezellige editie.