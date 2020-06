Eén café op de Groenplaats in Antwerpen heeft gisteravond een waarschuwing gekregen van de politie omdat er tussen de tafeltjes te veel volk stond. En dat mag niet. Je mag enkel zitten op een terras. Het was dit weekend mooi weer en dat lokte veel volk naar de binnenstad om iets te gaan drinken op een terrasje. Maar blijkbaar houden de cafés in Antwerpen zich goed aan de regels. In andere steden is dat niet altijd het geval. Maar in Antwerpen bleef het -voorlopig- dus beperkt tot één waarschuwing. Foto Belga