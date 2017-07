Mogelijkheden duaal leren worden fors uitgebreid

Het aantal scholen dat duaal leren aanbiedt, wordt vanaf september fors uitgebreid. In de provincie Antwerpen gaat het om 22 scholen, waar je de richting voortaan kan kiezen.



Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf de leeftijd van 15 leren op de werkvloer. Zo kunnen ze toch een diploma halen en beter voorbereid zijn op de ├ęchte arbeidsmarkt later. Vorig jaar was er al een proefproject, komend schooljaar breidt dat fors uit met in totaal 83 scholen die zowat 21 studierichtingen aanbieden. Ruim 150 bedrijven gaan de jongeren verder begeleidden met dagelijkse praktijkoefeningen op hun werkvloer.