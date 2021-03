Economie Meubelmaker start met nieuwe verkoopstrategie naar de consument toe

Meubelmaker Mintjens in Malle gaat de poorten van haar fabriek openzetten voor bezoekers. Klanten kunnen binnenkort rechtstreeks bij de fabrikant meubels kopen. Niet meer in de interieurzaak dus. Een kleine revolutie in de sector. Maar corona dwingt de meubelmakers om te vernieuwen.