Meubelwinkel heropent vier maanden na instorting plafond

Ook in het onderwijs worden de quarantaineregels versoepeld: in kleuter- en basisscholen moet een volledige klas voortaan pas in quarantaine vanaf vier besmette leerlingen. Tot nu was dat al vanaf twee besmettingen. Een quarantaine duurt voor die kinderen bovendien ook nog maar vijf dagen in plaats van zeven. Reden is de oprukkende omikronvariant van het coronavirus. In november konden de centra voor leerlingenbegeleiding niet meer volgen met het opsporen en testen van hoogrisicocontacten, gevreesd wordt dat dat door de omikronvariant opnieuw zo zal zijn. Ook op de middelbare scholen zijn er wijzigingen: zij volgen voortaan de quarantaineregels die in de rest van de samenleving gelden. Die werden gisteren nog bijgewerkt: wie gevaccineerd is moet na een hoogrisicocontact niet meer in quarantaine en ook geen PCR-test meer laten afnemen.