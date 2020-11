Economie Meubelzaak wil werken op afspraak

Steeds meer sectororganisaties vragen ook voor hen verkoop op afspraak mogelijk te maken, in het bijzonder voor winkels waarvan het cliënteel maar moeilijk via online shopping bereikt kan worden. Michel Humblet, beddenverkoper op de Vlaamse Kaai in Antwerpen, heeft zo'n winkel. En voor hem is het duidelijk: als tabakswinkels open mogen, dan hij ook.