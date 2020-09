Nieuws Meurisse: Oudste chocolademerk van België is terug van weggeweest

De Meurisse-chocolade is terug. Dat is het oudste chocolademerk in België. Het merk is in Antwerpen opgericht in 1845 door Adolphe Meurisse. Zijn heel verre achterkleinkinderen laten het familiemerk nu opnieuw voortleven. Want al meer dan 10 jaar is er geen Meurisse-chocolade meer. De achterkleinkinderen beginnen nu met een kleine start up en hopen de chocolade terug zijn grandeur van weleer te kunnen geven.