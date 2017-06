Mexicobruggen dit weekend buiten dienst

De Mexicobruggen worden tijdens het weekend van 10 en 11 juni gesperd voor alle verkeer. Tussen zaterdagmorgen 8 uur en zondagavond 17 uur is er geen verkeer mogelijk. De buitendienststelling van de bruggen is nodig om het aandrijfmechanisme op punt te stellen. Voor voertuigen en zwakke weggebruikers wordt er gedurende de duur van de werken een omleidingsplan voorzien.

De restauratie van de Mexicobruggen vormt een essentieel onderdeel voor het tweede gedeelte van de tramlijn uit het Brabo 2-project. In dat kader werd de Mexicobrug oost uitgerust met een dubbel spoor om het tramverkeer mogelijk te maken. Over de westbrug is binnenkort wegverkeer in twee richtingen mogelijk. Verwacht wordt dat de bruggen tijdens de zomerperiode in gebruik kunnen genomen worden.