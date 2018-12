Michael Freilich vraagt extra inspanningen van Club Brugge

Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel en één van de bekendste gezichten van de Joodse gemeenschap in Vlaanderen, wil dat Club Brugge meer inspanningen levert om antisemitische spreekkoren uit te sluiten.

Hij ging vandaag persoonlijk naar Club Brugge om er confronterende beelden uit de Tweede Wereldoorlog te overhandigen, een symbolische daad die supporters en de club moeten bewust maken over datgene waarover gezongen wordt. De actie is een reactie op een filmpje waarin supporters van blauwzwart antisemitische gezangen scanderen. De beelden werden opgenomen tijdens de wedstrijd Club Brugge-Anderlecht.

Freilich kwam om 12 uur toe met een mapje vol foto's van de gaskamers en crematoria in concentratiekamp Auschwitz. 'Het is belangrijk om de mensen met de neus op de feiten te drukken. Er wordt gesproken over een geuzennaam voor de supporters van Anderlecht, maar als er wordt gesproken over de SS en verbranden, dan weten we goed genoeg over welke joden ze het hebben', aldus Freilich. Hij wil zelf geen klacht indienen.

'Antisemitisme belangt de hele maatschappij aan, vandaar dat ik de provinciegouverneur heb gevraagd om te reageren.' Michael Freilich ging ook kort in gesprek maar nam geen vrede met verontschuldigingen. 'Twaalf jaar geleden schreef ik hier al een artikel over, en het gebeurt dus nog steeds. Dit is schuldig verzuim van Club Brugge. Zij hebben niet gecommuniceerd hierover met hun supporters, zij hebben geen klacht neergelegd.' Ook sponsors moeten volgens hem hun verantwoordelijkheid tonen, want zij worden hiermee geassocieerd. Club Brugge distantieert zich van de feiten.De voetbalclub was kort na de feiten al op de hoogte en heeft meteen opgetreden. Een tiental supporters kreeg stadionverbod. Eén van de redenen waarom er niet naar de politie is gestapt, is omdat wanneer de club een stadionverbod oplegt dat meteen in werking kan treden. De politie werd wel op de hoogte gebracht. De club wil ook extra maatregelen nemen opdat de feiten niet meer zouden voorvallen.