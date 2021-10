Het WK tikkertje. Al is dat eigenlijk een oneerbiedige naam voor wat officieel World Chase Tag heet. Vandaag verzamelden 8 teams uit verschillende Europese landen op de Luchtbal, om uit te maken wie zich de beste chase tagger mag noemen. Tikkertje 2.0 zeg maar, want het is toch nét wat spectaculairder dan wat je op de speelplaats ziet.