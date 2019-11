Geen extra Michelinsterren voor Antwerpen

Tijdens de Horeca-expo in Flanders Expo in Gent werd vandaag de Michelingids 2020 voorgesteld. Voor Antwerpen blijft alles zoals het was, geen extra ster, geen nieuwe ster en geen enkel restaurant moet een ster inleveren.

In onze provincie zijn er nog steeds 4 tweesterrenrestaurants : The Jane, 't Zilte, Nuance en de Pastorale. En we hebben ook 15 restaurants met één ster.

Geen enkele restaurant in de provincie moest een ster inleveren.