Middelheimmuseum verwerft topwerk van Bruce Nauman

Dankzij een bijzonder goede samenwerking tussen de stad Antwerpen en private partners krijgt het Middelheimmuseum de uitzonderlijke kans om zijn collectie uit te breiden met een belangrijk kunstwerk. Het gaat om Diamond Shaped Room with Yellow Light van de Amerikaanse kunstenaar Bruce Nauman. Het werk wordt aan het publiek voorgesteld als sleutelwerk in de tentoonstelling Experience Traps, die opent op 1 juni als onderdeel van het culturele stadsfestival Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert.

Bruce Nauman (°1941, US) pioniert sinds de jaren ’60 op het gebied van elektronische media, installaties, videokunst, sculptuur en neonwerken. Centraal in het werk van Nauman staat het 'mens-zijn', dat hij op een rigoureuze en systematische manier onderzoekt. Dat doet hij met bijzondere aandacht voor de relatie van het menselijk lichaam tot zijn omgeving en de organisatie en controle van (sociaal) gedrag.

Het werk werd in de jaren ’80 gemaakt voor een tentoonstelling in de publieke ruimte. In 1990 verdween het daar en sindsdien is het werk niet meer tentoongesteld. Voor de Middelheimcollectie installeert de kunstenaar het werk opnieuw, en ditmaal voorgoed.

“Het felgele licht kan je even verblinden als je binnenkomt. Kleur en vorm werken verwarrend. Je wil niet heel lang in deze ruimte blijven.” (Bruce Nauman)

Nauman omschrijft de ruimte als ongastvrij. Maar hij plaatst het werk op zo’n opvallende locatie dat je toch wordt aangespoord om het werk te betreden. Ook binnen wacht een tegenstrijdige situatie: de moeite die je moest doen om het werk te betreden, wordt ‘beloond’ met een desoriënterende ervaring.