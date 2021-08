Media en Cultuur Midden-Oosterse keuken in nieuw rooftoprestaurant

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Op een dak hoog boven de Mechelsesteenweg in Antwerpen opent vanaf morgen restaurant en evenementlocatie Laila. Laila is het kleine zusje van restaurant Boker Tov dat u misschien kent vanop het Eilandje en de Markgrave. De Midden-Oosterse keuken en vooral de kleurrijke eetcultuur van Tel Aviv staan er centraal. Dat vertaalt zich in een verfijnd menu, dat na zonsondergang het gezelschap krijgt van muziek en dans.