Midden volgende week meeste hinder op Bisschoppenhoflaan voorbij

De heraanleg van de Bisschoppenhoflaan in Deurne verloopt volgens plan. Tegen midden volgende week zijn de infrastructuurwerken grotendeels afgerond en is ook de meeste hinder voorbij.

De rijbaan van de Bisschoppenhoflaan steekt dan richting Antwerpen in een nieuw kleedje tussen de kruispunten met de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg. Tot 8 juni zal het verkeer plaatselijk wel nog over één rijstrook moeten omwille van werken aan de tijdelijke doorsteken in de middenberm.

De voorbije dagen is de aannemer volop in de weer geweest met het asfalteren van de parkeerstrook. Ook de rechterrijstrook van de rijbaan wordt nog verder afgewerkt. Volgende week maandag zal de toplaag van de rechterrijstrook aangebracht worden. Als het weer geen spelbreker is, zullen de asfalteringswerken tegen midden volgende week afgerond zijn. De meeste verkeershinder is dan voorbij en bedrijven en woningen langs de Bisschoppenhoflaan zijn terug optimaal bereikbaar.

Vanaf donderdag 18 mei zal de aannemer de tijdelijke doorsteken in de middenberm van de Bisschoppenhoflaan weghalen (ter hoogte van de kruispunten met de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg). Het herstellen van de middenberm in zijn oorspronkelijk staat zal vermoedelijk telkens een vijftal dagen in beslag nemen. Dit moet tegen 30 mei afgerond zijn. Er zal ook een nieuwe doorsteek gecreëerd worden ter hoogte van de Oude Bosuilbaan. Dit werk duurt normaal gezien tot 8 juni. Deze doorsteek wordt voorzien voor uitzonderlijk gebruik van supportersbussen onder politiebegeleiding en uitzonderlijk vervoer bij een evenement op de Bosuil. Ter hoogte van de doorsteken moet het verkeer dus nog even in beide richtingen over één rijstrook rijden. Tegen 8 juni zal het verkeer terug over de hele lengte van de Bisschoppenhoflaan over twee rijstroken kunnen rijden.