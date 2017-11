Middenvakrijden met voorsprong grootste ergernis op autosnelwegen

15 november is in België de ‘Nationale dag voor de verkeersveiligheid’. Voor deze gelegenheid heeft Vias institute een enquête gehouden over agressiviteit en irritante gedragingen in ons verkeer. Uit deze enquête blijkt dat de agressieve bestuurders 2 keer meer betrokken zijn in ongevallen dan rustigere bestuurders. Bij de irritante gedragingen zijn het ‘bezetten’ van de middenrijstrook op de autosnelweg en het niet gebruiken van de richtingaanwijzer binnen de bebouwde kom de meest vervelende gedragingen bij de bestuurders.