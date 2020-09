Milcobel wil afdeling in Schoten sluiten: 162 jobs bedreigd

Zuivelcoöperatie Milcobel heeft vrijdag op een ondernemingsraad de intentie bekendgemaakt om de Drinks-afdeling in het Antwerpse Schoten te sluiten. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt.

Milcobel wil stoppen met de eigen productie van melk en melkdrankjes. Daardoor staan 167 banen op de helling: 162 in Schoten en 5 bij de ondersteunende diensten in Brugge.

Milcobel maakt in Schoten allerlei melkdrankjes, zoals gewone melk en chocomelk. Dat gebeurt onder bekende merken als Inza, Choco!Choco! of Yogho!Yogho!. Maar daar wil de grootste zuivelcoöperatie van het land mee stoppen.

"Er wordt steeds minder melk gedronken. De voorbije tien jaar daalde de markt jaarlijks 3 procent. De marges op melk zijn ook zeer laag of zelfs negatief", legt woordvoerster Kathleen De Smedt uit.

Bovendien is de fabriek in Schoten erg verouderd, waardoor grote investeringen nodig zouden zijn. Daarom heeft het bedrijf de intentie om de site in Schoten te sluiten. Dat zou betekenen dat Milcobel geen eigen melkdrank meer maakt.

Inza produceert al sinds 1946 melk, eerst in Borgerhout, later in Schoten.

ABVV: "slaat in als een bom"

De socialistische vakbond ABVV reageert vrijdag ontgoocheld op de intentie van de directie van melkbedrijf Milcobel om haar vestiging in Schoten te sluiten.

"Het bericht slaat in als een bom, omdat wij reeds maanden aan het werken zijn aan ver doorgedreven flexibiliteit om de site te optimaliseren", stelt ABVV. Volgens ABVV vroeg de plaatselijke directie in Schoten een week geleden nog om een akkoord te valideren rond bijkomende uurroosters voor de komende maanden en was er toen dus nog geen sprake van een sluiting.

"De werknemers reageren met verslagenheid en vragen waarom dit zo moet lopen", aldus nog de vakbond. "We zullen tijdens de consultatiefase veel vragen hebben bij deze beslissing." ABVV zegt zich onder meer af te vragen of de beslissing er komt naar aanleiding van een actie van boeren, die meer geld eisen voor hun melkafname. "Hoewel zij aandeelhouder zijn en dus ook nog een nabetaling ontvangen, eisten zij dringend maatregelen", klinkt het.

"Het is opvallend dat de sluiting van Milcobel Schoten nu zo plots aangekondigd werd. De nieuwe ceo en de nieuwe raad van bestuur staan onder permanente druk van de aandeelhouders, wat hier 2.500 boeren zijn, om sneller en meer winst te genereren. Mogelijk heeft dit deze beslissing versneld."

De vakbond maakt zich naar eigen zeggen geen illusies dat de beslissing nog zal worden omgekeerd. "Net zoals in een multinational kiest de aandeelhouder eieren voor zijn geld en dwingt de sluiting af", klinkt het nog. "'Koop lokaal en steun de boer' heeft voor ons nu wel een dubbele en wrange nasmaak."

(Bron: Belga)

(Foto: © Google Street View)