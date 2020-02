Militair domein Malle wordt definitief natuurgebied van meer dan 200ha

Na positief advies van de Raad van State keurde de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Omgeving Vliegveld Malle' in de gemeente Malle, Zoersel, Zandhoven, Lille, Vorselaar en Beerse definitief goed. Daarmee wordt meer dan 200 ha militair domein omgezet naar natuurgebied. In het kader van recreatief medegebruik blijven recreatievliegen en ruitertoernooien ook in de toekomstmogelijk.

“Met deze beslissing zetten we het militair domein met het voormalige militaire vliegveld van Malle om naar natuurgebied. Bovendien is in overleg met de lokale besturen en middenveldorganisaties onderzocht in welke mate recreatief medegebruik in het nieuwe natuurgebied mogelijk is”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

“Een deel van het vliegveld zal ook na de herbestemming gebruikt kunnen blijven voor recreatievliegen en er is ook een zone aangeduid waar binnen bepaalde voorwaarden ruitertornooien georganiseerd zullen kunnen worden", aldus minister Demir.

Nu duidelijk is wat de nieuwe bestemming van het militair domein wordt, kan Defensie overgaan tot de verkoop van het domein.

“Primeur voor Vlaanderen”

“Ik ben alle actoren (de aanpalende eigenaars, Natuurpunt en Pidpa) ook erg dankbaar dat ze er onder begeleiding van gouverneur Cathy Berx in slaagden een aankoopconsortium te vormen en bereid zijn het gebied samen aan te kopen en in de toekomst als één samenhangend geheel te gaan beheren om zo de Europese natuurdoelen voor het gebied te realiseren", zegt Demir.

“Bovendien is dit project een primeur voor Vlaanderen: nooit eerder hebben in Vlaanderen private eigenaars én een natuurvereniging samen hun schouders zetten onder de realisatie van een dergelijk grootschalig natuurproject.”

Ten opzichte van het gewestplan wordt meer dan 200 ha militair domein omgezet naar natuurgebied. Het behoud en het versterken van waardevolle bossen, heidekernen en landduinen wordt een prioriteit.

Het plan omvat naast het militair domein ook de landbouw-, natuur- en bosgebieden in de ruime omgeving van het vliegveld tussen Zoersel, Oostmalle en Wechelderzande. Het plangebied is meer dan 600 ha groot. Het duidt deze grote aaneengesloten open ruimte aan als 'erfgoedlandschap' en zet in op het behoud van de aanwezige landschaps- en erfgoedwaarden. Het gaat om drie aangrenzende gebieden uit de vastgestelde landschapsatlas: het bos- en landbouwgebied 'Herenbos, Heihuizen en Zalfen', het natuurgebied 'Zalfens Gebroekt' en de bossen rond het 'domein Blommerschot en Beulkbeemden'.