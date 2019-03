Militair vliegveld van Malle wordt natuurgebied

Het militaire vliegveld van Malle wordt natuurgebied. Het vliegveld zelf zal wel nog gebruikt kunnen worden voor recreatievliegen en er komt ook een zone waar ruitertoernooien georganiseerd kunnen worden. Dat blijkt uit de ruimtelijke plannen die de Vlaamse regering heeft goedgekeurd op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V).

Het vliegveld van Malle is een van de voormalige militaire terreinen die door de federale regering buiten gebruik werden gesteld en werden toegewezen aan de Vlaamse overheid. Jaren geleden besliste de Vlaamse regering al om het ruim 200 hectare grote domein in te richten als natuurgebied. Maar over de precieze invulling van dat natuurgebied is jarenlang gepalaverd. Na overleg met de lokale besturen en middenveldorganisaties is nu beslist dat er binnen het natuurgebied nog ruimte kan zijn voor recreatievliegen en dat er ook een zone komt waar - binnen bepaalde voorwaarden - aan ruitersport kan gedaan worden.

'Nu duidelijk is wat de nieuwe bestemming van het militair domein wordt, kan Defensie overgaan tot de verkoop van het domein', zegt Vlaams minister Van den Heuvel. Volgens de CD&V-minister is er een aankoopconsortium gevormd tussen Natuurpunt, PIDPA en een aantal aangrenzende landeigenaars. Zij willen het gebied samen aankopen en in de toekomst ook 'als één samenhangend geheel gaan beheren'.

Binnenkort volgt een openbaar onderzoek over het plan. Van 30 april tot 28 juni 2019 zal iedereen het plan kunnen inkijken en zijn opmerkingen kunnen overmaken. De Vlaamse regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na de behandeling van de bezwaren en adviezen.

(Bron : Belga)

(Foto : © Pixabay)