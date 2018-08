Militaire bewaking stations wordt afgebouwd

Binnenkort zullen er geen militairen meer patrouilleren in de stations.

Het is een vertrouwd beeld geworden: militairen die over de veiligheid waken in het station Antwerpen-Centraal, maar die zullen dus vanaf september geleidelijk aan verdwijnen. Een deel van de bewakings-opdracht zal wel overgenomen worden door de federale politie. Al is de politievakbond daar niet over te spreken, want daar kampen ze nu al met een personeels-tekort. De militairen verdwijnen ook niet overal. In de Joodse wijk blijven ze nog wel patrouilleren.