Gezondheid Militairen staan personeel WZC Molenheide bij

Het zwaar getroffen woonzorgcentrum Molenheide in Wijnegem krijgt de komende weken hulp van militairen om de medewerkers bij te staan en de bewoners te verzorgen. Zaterdag brachten we al in ons nieuws dat er een nieuwe broeihaard was vastgesteld, ondanks de lockdown die al langer van kracht was.