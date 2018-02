Militairen staan terecht voor veroorzaken van file in Kennedytunnel

Vier militairen en een kolonel op rust worden voor de correctionele rechtbank van Antwerpen vervolgd voor kwaadwillige verkeersbelemmering en bendevorming. Ze zouden vorig jaar opzettelijk een file hebben veroorzaakt in de Antwerpse Kennedytunnel.

Twee legervoertuigen stonden op 17 mei in volle ochtendspits stil in de Kennedytunnel. In de richting van Antwerpen was een chauffeur van de Belgian Pipeline Company onwel geworden, in de richting van Gent kreeg een vrachtwagen van het bataljon Artillerie van Brasschaat met pech te kampen. In de file die daardoor ontstond, gebeurde een ongeval met drie vrachtwagens. Het bleef bij blikschade, maar de verkeerschaos was compleet en de Liefkenshoektunnel moest tolvrij worden gemaakt. Als klap op de vuurpijl kreeg nog een derde legervoertuig pech, ditmaal op de Brusselse ring ter hoogte van het viaduct van Vilvoorde.

Roger Housen, kolonel op rust en woordvoerder van legervakbond ACMP, liet achteraf uitschijnen dat het om een syndicale actie ging om te protesteren tegen het verouderde materiaal. Hij moet zich nu samen met vier militairen voor de rechtbank verantwoorden. Zij riskeren onder meer voor de kosten van het openstellen van de Liefkenshoektunnel te moeten opdraaien. De beklaagden ontkennen naar verluidt dat er met opzet een file werd veroorzaakt. De zaak werd dinsdag uitgesteld om de advocaten nog de kans te geven de camerabeelden van in de Kennedytunnel te bekijken. Op de inleidende zitting van 27 maart wordt dan een datum bepaald waarop de zaak behandeld zal worden.