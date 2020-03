Gezien de terugvallende vraag vanwege de vele gesloten winkels in Europa, hebben rederijen MSC en Maersk beslist om de AE2/Swan Service, een van de drie 'far east loops' die de MPET-terminal in de Antwerpse haven aandoet, tijdelijk stop te zetten. Dat zegt het gespecialiseerde nieuwsplatform Flows en het Antwerpse Havenbedrijf bevestigt het nieuws. Hoeveel minder trafiek er door de beslissing de komende tijd niet vanuit China naar Antwerpen zal komen, is volgens het Havenbedrijf nog niet bekend. Het gaat wel om enkele van de grootste schepen die nu zullen wegblijven.