Miljoenenverlies voor Antwerp, club had dat ingecalculeerd

Voetbalclub Antwerp heeft vorig seizoen een recordverlies geboekt van bijna 15 miljoen euro. Dat is zo'n 7 miljoen meer dan het verlies van het seizoen voordien. Het verlies was wel ingecalculeerd door The Great Old. De club zit nog altijd in investeringsmodus.

Voorzitter Paul Gheysens pompt veel geld in de club om zo snel mogelijk tot de absolute top van België te behoren. Ondanks de coronacrisis kon Antwerp 3,5 miljoen extra commerciële inkomsten binnenhalen, maar ook de kosten gingen met ruim 6 miljoen in stijgende lijn, tot bijna 50 miljoen euro. De spelerslonen stegen bijvoorbeeld met 25 procent. De Europese campagne van Antwerp zal het verlies niet volledig kunnen dekken. Bij de club nuanceren ze de slechte cijfers. Er worden grote stappen gezet om de club structureel te laten groeien, klinkt het.

Foto Belga