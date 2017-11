‘Minder Afval Kalender’ valt in 280.000 brievenbussen

Vanaf vandaag valt de nieuwe ophaalkalender in alle Antwerpse brievenbussen. De gekende kalender werd uitgebreid tot een magazine dat voor 2018 ook nuttige informatie over sorteren, recycleren en tips om afval te vermijden, bevat.

Vanaf vandaag verdeelt de stad de ‘Minder Afval Kalender’ in Antwerpen. Het is een handig magazine om bij te houden want het bevat niet alleen de ophaalkalender voor 2018. Het staat ook vol van sorteerinformatie, goede voorbeelden, informatie over afvalophaling en de containerparken, recyclagetips,…

Afvalvermindering

Antwerpen trekt volop de kaart van afvalvermindering. “Met de ‘Minder Afval Kalender’ will de stad de bewoners handige tips geven om afval te vermijden. Neem bijvoorbeeld een drinkbus mee wanneer je gaat sporten of gebruik een stoffen tas voor je boodschappen. Elke kleine daad zorgt samen voor een groot resultaat”, aldus schepen Caroline Bastiaens.

De extra inzet op afvalvermindering komt naast de inspanningen die de stad al doet om Antwerpen schoon te houden: straten vegen, sluikstort zo snel mogelijk ophalen, graffiti verwijderen… Maar ook bewoners en bezoekers hebben hun verantwoordelijkheid om de stad mee proper te houden. Zo worden ze in het magazine aangespoord om hun vuilniszakken niet te zwaar te laden (max. 7,5 kg), de ophaalkalender te raadplegen wanneer er een feestdag is, sluikstort te melden…

Verdeling per district

Elk district heeft in 2018 zijn eigen editie van het magazine met ophaalkalenders van dat district. Bewoners kunnen hun kalender gemakkelijk terugvinden en er uitnemen. Bovendien zullen de stadsloketten het magazine ook uitdelen aan mensen die verhuizen of aan nieuwe bewoners.

In wijken met ondergrondse sorteerstraten (Linkeroever, Den Dam, Groen Kwartier,…) ontvangen de bewoners een ‘Minder Afval Magazine’ zonder kalender. Zij hebben geen kalender nodig. Ze kunnen de sorteerstraten elke dag van 7 tot 22 uur gebruiken.

Vanaf vandaag tot midden december wordt het magazine verdeeld in heel Antwerpen en zijn districten. De ophaalkalender is vanaf 1 januari 2018 ook online raadpleegbaar via www.antwerpen.be/ophaalkalender.