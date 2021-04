Minder besmettingen, maar nog altijd meer ziekenhuisopnames

Elk jaar zit de Sint-Andrieskerk van pastoor Rudi Mannaerts afgeladen vol voor de Paasviering. Dat kon deze keer uiteraard niet, maar daar had de vlotste pastoor van het land iets op gevonden. Marathonvieringen. Maar liefst 9 diensten hield pastoor Mannaerts vandaag in z'n kerk. Wij trokken naar die van 10 uur deze ochtend, zodat we zeker nog een frisse pastoor aan het werk konden zien.