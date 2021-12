Minder besmettingen, minder ziekenhuisopnames, maar nog meer patiënten op intensieve zorg

'Er wordt niet geluisterd naar en ingegaan op onze verzuchtingen.' Dat stelt dokter Jos Vanhoof van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). 'Wij geven al maanden aan dat we onze corebusiness - het verzorgen van mensen - niet meer kunnen uitvoeren omdat we ondergesneeuwd worden door COVID-gerelateerde administratie. De inlooptestcentra waarover sprake zijn slechts een deeltje van de oplossing, maar de volledige omkadering errond zou ook moeten gebeuren door een overkoepeld instituut.' Vanhoof slaakt een noodkreet namens de huisartsen. 'Wij vragen al maanden dat de testing & tracing van COVID-patiënten niet meer bij de eerstelijnszorg terecht zou komen, want we komen niet meer toe aan het verstrekken van onze basiszorg', zegt hij. 'Patiënten verzorgen, aandacht hebben voor aandoeningen, het opsporen van nieuwe aandoeningen en een gepaste behandeling opstarten wordt volledig aan de kant geschoven door tal van administratieve taken.' Volgens het BVAS is het invoeren van walk-in testcentra geen slecht idee maar ruim onvoldoende. 'De test afnemen is slechts één minuutje van het geheel', zegt Vanhoof. 'Maar de hele omkadering, de info over isolatie, quarantaine, attesten voor de werkgevers en zo meer zorgen dat huisartsen overbelast zijn. Er zou een overkoepelend instituut voor gezondheid moeten zorgen voor alle COVID-gerelateerde vragen en de testing & tracing zodat wij opnieuw basiszorg kunnen garanderen. Artsen in een groepspraktijk hebben nog enigszins hulp maar mijn hart gaat uit naar solo-artsen die constant gestoord worden tijdens hun raadpleging om telefoons te beantwoorden.' Hij meent ook dat de druk op de eerstelijnszorg niet zichtbaar genoeg is. 'Ziekenhuizen die operaties van kankerpatiënten moeten uitstellen, dat is een duidelijk signaal maar het aantal burnouts en de uitval bij huisartsen is te weinig zichtbaar. We zien door de bomen het bos niet meer, de scholen lopen achter de feiten aan en de pandemie barst uit zijn voegen', klinkt het. 'De uitval door ziekte of burnout bij huisartsen is enorm groot, de derde vaccinatie blijft uit en de overbelasting blijft aanhouden. Dit is echt een noodkreet: luister naar onze aanbevelingen en noden en zorg dat de huisartsen zich weer kunnen concentreren op de basiszorg.' Foto Belga