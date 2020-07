Mondmaskers moeten verplicht worden in de supermarkten en andere winkels. Dat vindt de burgemeester van Zwijndrecht André Van de Vyver. De federale overheid moet dat beslissen, want een gemeente op zich kan zoiets niet invoeren. Van de Vyver heeft een open brief geschreven, want hij vindt dat de lokale besturen veel te weinig betrokken worden bij de beslissingen van de Veiligheidsraad.