Minder bezoek welkom in AZ Rivierenland

Vanaf vandaag past AZ Rivierenland haar verstrengde bezoekregeling toe in campussen Rumst, Bornem en Willebroek. Er is nu nog maar één bezoeker per patiënt, per dag toegelaten.