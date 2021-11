Minder coronatests uitgevoerd... maar toch meer mensen besmet

Intussen blijft het aantal besmettingen fors oplopen. Ook in onze regio. Daarom hebben we onze tabel met cijfers nog eens vanonder het stof gehaald. In Antwerpen zijn er op twee weken tijd 2730 besmettingen bijgekomen. In verhouding naar het aantal inwoners scoort Wommelgem het slechtst in onze regio. Daar waren de voorbije weken ook uitbraken in lagere scholen. Maar de teller loopt duidelijk hoog op in veel gemeenten. Met 48 besmettingen op ruim 19.000 inwoners is de balans het minst zwaar in Zwijndrecht. Antwerpen 2730 Brecht 280 Mortsel 247 Wommelgem 228 Edegem 208 Ranst 192 Wuustwezel 179 Brasschaat 174 Schoten 169 Kapellen 167 Zoersel 162 Malle 158 Kontich 156 Schilde 151 Boechout 122 Borsbeek 119 Zandhoven 106 Boom 92 Wijnegem 85 Stabroek 82 Rumst 78 Essen 78 Kalmthout 73 Malle 71 Lint 68 Niel 62 Schelle 60 Hove 50 Zwijndrecht 48 Hemiksem 47