Minder covid-tests, maar wel meer besmettingen

Er worden opnieuw meer besmettingen met het coronavirus vastgesteld, terwijl er minder tests werden uitgevoerd. Het aantal ziekenhuisopnames daalt wel. Maar er liggen nog steeds meer dan 3.000 mensen met covid-19 in de ziekenhuizen. 930 daarvan liggen op intensieve zorg. Het aantal overlijdens blijft nog stijgen. Dagelijks sterven er nog gemiddeld 40 mensen aan covid-19.





In onze regio zien we toch vooral dalingen in het aantal nieuwe besmettingen. In 19 gemeenten is dat het geval. In Schoten, Kapellen, Brasschaat en Rumst zijn die dalingen fors. Ook in Antwerpen zijn er 58 besmettingen minder vastgesteld dan een week voordien. In 8 gemeenten zien we een lichte stijging. In Niel, Kalmthout en Borsbeek zien we geen verschil. Zoals u weet, zijn de cijfers wel enkele dagen oud.