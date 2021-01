Minder dan 1.600 nieuwe besmettingen per dag

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus blijft in België dalen.

In de week vanaf 25 tot en met 31 december kwamen er per dag gemiddeld net geen 1.589 nieuwe besmettingen bij. Het gaat om een daling met 27 procent ten opzichte van de zeven voorgaande dagen. Er werden wel fors minder tests uitgevoerd. In dezelfde periode ging het om dagelijks gemiddeld 25.300 tests, 30 procent onder het gemiddelde van de weer ervoor.

Daarnaast blijven er minder COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen belanden, hoewel het aantal ziekenhuisopnames minder snel daalt. Vanaf 28 december tot en met 3 januari waren er gemiddeld 145,6 opnames per dag, 9 procent minder dan in de voorgaande zeven dagen. Momenteel liggen 2.186 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis (+3 procent), van wie 467 (-3 procent) op de afdelingen intensieve zorg.

Ook het aantal nieuwe overlijdens blijft dalen. Vanaf 25 tot en met 31 december bezweken dagelijks gemiddeld 68 mensen aan COVID-19, ruim een vijfde minder (-21,3 procent) dan in de voorgaande zeven dagen. De teller van het aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de pandemie staat nu op 650.011. Het totale dodental bedraagt 19.701.

(Bron Sciensano - afbeelding Belga)