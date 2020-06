Minder dan 100 nieuwe besmettingen

Het legendarische jazzcafé De Muze aan de Melkmarkt in Antweren is in diepe rouw. Want de oprichter van het café, Tone Pauwels, is overleden. Dat meldt Gazet van Antwerpen. Pauwels werd 79. Hij richtte het kunstenaars- en muziekcafé in 1964 op met Walter Masselis. Ze kwamen allebei uit Kortrijk en studeerden samen aan de academie. In Antwepren vonden ze niet meteen een goedkoop stamcafé waar ze terecht konden en dus besloten ze dan maar om er zelf één op te starten. De Muze groeide uit tot een belangrijk café, waar onder meer Ferre Grignard een vaste klant was. Tone Pauwels bleef z'n hele leven als kunstenaar werken. In 2018 stelde hij samen met enkele jonge kunstenaars nog een tentoonstelling samen die te zien was in De Muze.