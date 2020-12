Minder files én minder ongevallen in Liefkenshoektunnel dit jaar

In de Liefkenshoektunnel op de Antwerpse R2 was er dit jaar door de coronacrisis flink minder verkeer. Het vrachtverkeer viel er met 5 procent terug, het aantal personenwagens zelfs met 26 procent. Dat leidde niet alleen tot minder files, maar ook tot minder ongevallen. De cijfers van de NV Tunnel Liefkenshoek liggen in lijn met die van het Vlaams Verkeerscentrum en andere mobiliteitsrapporten.

Voor de doorstroming in de toltunnel was de coronacrisis goed nieuws, want voor het eerst in tien jaar steeg het aantal doortochten niet en de tunnelcapaciteit volstond dus meestal. 'De Liefkenshoektunnel was in 2020 weer een vlotte verbinding tussen Linker- en Rechteroever', klinkt het. Structurele files waren sinds maart onbestaande in de Liefkenshoektunnel. Op het vlak van ongevallen waren er slechts twee lichte kopstaartaanrijdingen. 'Enerzijds het gevolg van de lagere verkeersaantallen, maar anderzijds ook het gevolg van continue investeringen van NV Tunnel Liefkenshoek in de uitbreiding en vernieuwing van de veiligheidsuitrustingen in de tunnel', menen de uitbaters.

De tunnel moest ook slechts 43 uur tolvrij worden gemaakt - veelal wegens ongevallen op de R1 - tegenover 68 uur in 2019. Voor 2021 verwacht de NV Tunnel Liefkenshoek een herstel op het vlak van vrachtverkeer, maar niet voor personenverkeer. 'Omdat waarschijnlijk een groot aantal klanten in 2021 structureel meer zal thuiswerken, wordt voor het personenwagenverkeer een afname van 20 procent ingeschat ten opzichte van de cijfers vóór corona', klinkt het.