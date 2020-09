Media en Cultuur Minder inschrijvingen aan stedelijke academies door Corona

Er zijn minder inschrijvingen aan de stedelijke academies, voor het deeltijds kunstonderwijs. Zo’n 9.500 leerlingen hebben zich al ingeschreven, maar normaal gezien zijn dat er veel meer. Reden daarvoor is het Coronavirus. Mensen wachten liever af of huren een privéleraar in. Met extra opendeurdagen willen de stedelijke academies meer volk aantrekken.