Minder koperdiefstallen

Het aantal koperdiefstallen op het spoorwegnet blijft dalen. De schade bedroeg vorig jaar 750.000 euro. In 2015 was dat nog 1,1 miljoen euro.Opvallend is wel dat dagelijks twee treinen vertraging oplopen door koperdiefstal, dat schrijft de krant 'De Zondag'.

Vorig jaar werden 126 koperdiefstallen gepleegd op het spoorwegnet van de NMBS en Infrabel. Dat is een daling van 30 procent ten opzichte van 2015, en van maar liefst 84 procent ten opzichte van 2013. Voor de eerste zes maanden van dit jaar staat de teller op 61 diefstallen. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Veli Yüksel (CD&V) opvroeg bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR).

Het nationaal actieplan tegen koperdiefstal, in 2013 opgemaakt, werpt zijn vruchten af, concludeert Yüksel. Door de koperdiefstallen liepen vorig jaar wel gemiddeld twee treinen per dag een vertraging op van gemiddeld 21 minuten. De totale schade voor de NMBS en infrastructuurbeheerder Infrabel bedroeg 750.000 euro. Ook dat is een daling ten opzichte van het jaar voordien.

Foto Belga