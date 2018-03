Minder mandaten voor politici door fusie intercommunales

De Antwerpse energie-intercommunales IMEA en Iveg en kabelintercommunale Integan willen fuseren. Als de algemene vergaderingen van de intercommunales de fusie goedkeuren, kan op 1 april 2019 Fluvius Antwerpen worden opgericht, een eengemaakte intercommunale voor meerdere nutsvoorzieningen in de regio Antwerpen. Dat hebben de drie intercommunales bekendgemaakt.

Het nieuws over de plannen van de netbeheerders om te fuseren, raakte in september 2017 al bekend. Bedoeling is de intercommunale structuren in en rond Antwerpen eenvoudiger te maken, werken beter op elkaar af te stemmen en kosten te besparen.

Elke raad van bestuur van de intercommunales heeft beslist om de fusie aan hun algemene vergaderingen voor te leggen. Als die de fusie goedkeuren, krijgt de eengemaakte intercommunale de naam 'Fluvius Antwerpen', naar analogie met Fluvius, dat op 1 juli 2018 de bestaande werkmaatschappijen Eandis en Infrax vervangt. Fluvius zou in de toekomst ook de dagelijkse werkzaamheden voor de nieuwe intercommunale Fluvius Antwerpen uitvoeren, net zoals Eandis en Infrax dat vandaag voor respectievelijk IMEA en Iveg doen.

Koen Kennis, voorzitter van IMEA en Integan, is blij dat 'de nutsbedrijven de krachten bundelen om straks een betere dienstverlening te kunnen bieden aan de burgers in de Antwerpse regio'. "In dezelfde beweging kunnen we zorgen voor verdere vereenvoudiging van de structuren en verminderen we het aantal bestuursmandaten", aldus Kennis.

Volgens Paul Verbeeck, voorzitter van Iveg, anticiperen de bedrijven met dit voorstel tot fusie 'sterk op de veranderingen die zich op korte termijn in de sector van de nutsvoorzieningen in Vlaanderen zullen voordoen'.