Minder militairen in het straatbeeld

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon hoopt dat het terreurniveau in ons land 'in de loop van de komende maanden' naar 2 kan. Dat zegt hij in De Standaard. 'Omdat dat betekent dat het veiliger wordt, maar ook vanwege de budgettaire implicaties', zegt de N-VA-vicepremier.

Als alles rustig blijft, wordt verwacht dat het OCAD het dreigingsniveau in 2018 bijstelt van 3 naar 2, schrijft De Standaard. Het orgaan voor de dreigingsanalyse houdt niveau 3 wellicht wel aan voor enkele gevoelige plaatsen, zoals de Israëlische en Amerikaanse ambassades in Brussel, of de joodse buurt in Antwerpen.

Minister Jambon bevestigt dat België zich voorbereidt op een bijstelling van het dreigingsniveau, al benadrukt hij wel dat de beslissing bij het OCAD ligt. 'We hopen dat we in de loop van de komende maanden naar 2 kunnen', klinkt het op zijn kabinet. 'Omdat dat betekent dat het veiliger wordt, maar ook vanwege de budgettaire implicaties.' Het terreurniveau staat al sinds de aanslagen in Parijs van november 2015 op 3, na de aanslagen in ons land op 22 maart 2016 zelfs even op 4. Als het niveau daalt, heeft dat grote gevolgen: militairen kunnen grotendeels uit het straatbeeld verdwijnen, veiligheidsmaatregelen bij grote evenementen kunnen worden teruggeschroefd en de extra beveiliging van politiekantoren kan worden afgebouwd.

