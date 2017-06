Minder Mobielen Centrale zoekt vrijwilligers

In het Stuivenbergziekenhuis is vannacht even het medisch rampenplan afgekondigd. Een hele ziekenhuisvleugel diende te worden ontruimd na een brand in een gezamelijke open ruimte. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon de brand bedwingen. Enkele patienten konden niet naar hun kamers terugkeren en werden elders in het ziekenhuis opgevangen. Niemand raakte gewond.