Een pijnlijke mammografie is zo goed als verleden tijd in het AZ Klina in Brasschaat. Een mammografie is een borstonderzoek en veel vrouwen zien daar tegen op, want de borst wordt tussen twee platen gedrukt. Maar in Brasschaat hebben ze nu een nieuw systeem in huis gehaald dat veel minder pijnlijk is. Een primeur voor Antwerpen.